Не давать Лаврову беспрепятственно лгать: Италия начала борьбу с российской пропагандой

Комитет по безопасности парламента Италии начал расследование продвижения российской дезинформации и пропаганды через итальянские медиа. Об этом сообщает Politico.

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После серии скандалов, связанных с появлением в итальянских СМИ публикаций с пропагандистскими кремлевскими нарративами, парламент Италии решил сам заняться решением этой проблемы.

Журналисты и медиа часто аргументируют появление в их публикациях и эфирах экспертов с прокремлевской позицией необходимостью следовать журналистским стандартам и "соблюдать баланс", давая высказаться каждой из сторон.

Однако именно это приводит к тому, что на программы с такими участниками отказываются приходить респектабельные эксперты, которые не хотят оказаться соучастниками в распространении пропаганды и тем самым нанести ущерб своей репутации и репутации институтов, которые они представляют.

Например, о таком решении недавно заявила эксперт из колледжа обороны НАТО Андреа Гилли.

Самый громкий из подобных скандалов вызвало интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова, который, как пишет Politico, "воспользовался случаем, чтобы практически беспрепятственно лгать", в том числе выдать подстрекательское утверждение, что у Адольфа Гитлера была "еврейская кровь". Издание напоминает, что после этого Еврокомиссия была вынуждена напомнить вещателям ЕС, что они "не должны допускать подстрекательства к насилию, ненависти и российской пропаганды в своих ток-шоу".

Депутат Андреа Романо, которая стала одним из инициаторов парламентского расследования о российской пропаганде, заявляет, что "дезинформация является частью военной стратегии России". Она считает, что "режим Путина весьма эффективен в своей способности проникать в демократические дебаты, сбивать с толку и порождать сомнения". Она полагает, что "было бы глупостью закрыть на это глаза".

Президент парламентского комитета по безопасности Адольфо Урсо считает, что Россия намеренно использует итальянские медиа в гибридной войне для загрязнения общественного мнения фейками и дезинформацией. По его словам, с 2016 года рабочая группа ЕС задокументировала не менее 13 000 случаев вброса фейковых новостей, целью которых было "не только запутать аудиторию, но и подтолкнуть ее к изменению позиции".

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Сергей Бережной

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