Чехия передала Украине танки Т-72 – получит за это от Германии 15 "Леопардов-2"

Германия поставит Чехии 15 современных танков Leopard 2 взамен советских Т-72, которые Прага передала Вооруженным Силам Украины. Об этом сообщила в Twitter глава Минобороны ФРГ Кристин Ламбрехт.

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"Мы продолжаем поддерживать Украину – теперь посредством обмена с Чехией: Германия предоставляет ей 15 танков Leopard 2A4. Бундесвер также берет на себя обучение чешских солдат", – говорится в сообщении.

В рамках программы "Рингтауш" Берлин стремится помочь странам-союзницам перебросить свои запасы советских вооружений в Украину.

"Этот обмен — еще один хороший пример того, как мы помогаем Украине в ее мужественной борьбе с российской агрессией. Чехи поставляют ей тяжелое вооружение, а образовавшиеся "дыры" мы латаем танками "Леопард", — заявила Ламбрехт.

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До недавнего времени на вооружении чешской армии находилось 30 модернизированных танков T-72M4Cz (некоторые из них в настоящее время проходят дальнейшую модификацию) и около 10-20 Т-72М1 в активном резерве. Еще как минимум несколько десятков танков Т-72 находились на хранении на территории Чехии.

Позднее Чехия закупит у концерна KMW около 40 гораздо более новых Leopard 2A7+, пишет defence24.pl.

Германия передает ВСУ семь современных самоходных артиллерийских установок.

Евгений Пилипенко

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