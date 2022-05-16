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Чехия планирует пригласить Зеленского на саммит ЕС в октябре

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2022, 10:41
Чехия планирует пригласить Зеленского на саммит ЕС в октябре - Фото
Фото: EPA

Чехия планирует пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит лидеров Европейского Союза, который пройдет в Праге в начале октября. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на Чешское новостное агентство.

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"Мы бы хотели, чтобы украинский президент был гостем на этом саммите", – сказал чешский министр по делам ЕС Микулаш Бек.

В ближайшие недели Прагу посетит один из советников Зеленского, а в июле на неформальную встречу Совета по общим вопросам должна приехать Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Чехия поддерживает немедленное предоставление Украине перспектив вступления в Европейский Союз. Во второй половине 2022 года она будет председательствовать в ЕС.

  • В начале полномасштабной войны с РФ Украина подала заявку на вступление в ЕС, получила специальный опросник и уже его заполнила.
  • Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне.
Андрей Водяный
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вступление в ЕС Владимир Зеленский евросоюз чехия
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