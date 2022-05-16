Чехия планирует пригласить Зеленского на саммит ЕС в октябре

Чехия планирует пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит лидеров Европейского Союза, который пройдет в Праге в начале октября. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на Чешское новостное агентство.

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"Мы бы хотели, чтобы украинский президент был гостем на этом саммите", – сказал чешский министр по делам ЕС Микулаш Бек.

В ближайшие недели Прагу посетит один из советников Зеленского, а в июле на неформальную встречу Совета по общим вопросам должна приехать Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Чехия поддерживает немедленное предоставление Украине перспектив вступления в Европейский Союз. Во второй половине 2022 года она будет председательствовать в ЕС.

В начале полномасштабной войны с РФ Украина подала заявку на вступление в ЕС, получила специальный опросник и уже его заполнила.

Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне.

Андрей Водяный

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