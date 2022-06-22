UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украине нужно оружие. Если РФ прорвется на Донбассе, будет сильная эскалация — Качиньский

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2022, 11:58
Украине нужно оружие. Если РФ прорвется на Донбассе, будет сильная эскалация — Качиньский - Фото
Ярослав Качиньский (Фото: EPA)

Лидер правящей партии Польши Право и Справедливость (ПиС) Ярослав Качиньский считает, что если российские войска начнут новое наступление на Харьков и прорвут линию фронта на Донбассе, то это станет "большим поражением Запада" и витком более сильной эскалации. Об этом он заявил в эфире канала TVP.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, если россияне снова начнут двигаться, то они нанесут удар по Харькову, а в случае прорыва фронта на Донбассе, "будет эскалация и большое, страшное поражение Запада". 

"Я надеюсь — и я также призываю Запад, прежде всего Соединенные Штаты, но не только США, но и другие страны, которые сегодня сдержаны, будто немного напуганы, действовать с полной решимостью, чтобы, так сказать, Святой Дух сошел на них, чтобы они принимали смелые и мудрые решения", — заявил Качиньский. 

Он призвал западные страны предоставить Украине как можно больше точной дальнобойной артиллерии, которая может стать определяющим фактором в войне России против Украины. 

"Если украинцы это получат, они, безусловно, защитятся в полном смысле этого слова. Если нет, это действительно может быть очень плохим ходом событий, который фактически станет той эскалацией, которой Запад все еще хочет избежать", — сказал политик.

Читайте также: Избегание Западом войны делает нас слабее, Россия не уважает никакие ценности – Качиньский

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война польша военная помощь ярослав качиньский
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 