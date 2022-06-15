Избегание Западом войны делает нас слабее, Россия не уважает никакие ценности – Качиньский

Запад должен решительнее противостоять российской оккупации Украины, потому что сейчас его "избегание" жесткого противостояния стране-агрессору – проявление слабости. Об этом Gazeta Polska рассказал польский вице-премьер Ярослав Качиньский.

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"К сожалению, наша зацикленность на избегании войны делает нас в некотором смысле слабее в этом противостоянии с не уважающей никакие ценности Россией", – подчеркнул польский политик.

Качиньский отметил, что в отношении технологий, ресурсов, оборудования и обучения "мы превосходим Россию на голову", но при этом "сами же уменьшаем нашу решимость победить".

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Расползание войны за пределы Украины возможно "в результате иррациональных решений в Москве", если Россия потерпит серьезное поражение на фронте или "начнутся беспорядки внутри нее", считает он. Но, добавил Качиньский, это лишь один из вариантов, так как в войне "всегда есть элемент непредсказуемости".

"Поражение Запада, особенно Америки, в Украине было бы более серьезным, чем Вьетнам, не говоря уже об Афганистане", – резюмировал председатель партии Право и справедливость и добавил, что "эту войну нужно выиграть".

15 марта 2022 года, всего через три недели после начала большой войны, Качиньский, премьеры Польши, Чехии и Словении приехали в Киев.

В начале апреля Качиньский посоветовал венгерскому премьеру "сходить к окулисту", если он не видит зверств России в Буче.

Он считает, что НАТО должно войти в Украину для защиты, так как Россию "нужно остановить на пути войны".

8 июня Качиньский заявил, что даже если Польша рискует получить "ответку" России, она продолжит помогать Украине оружием.

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Евгений Пилипенко

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