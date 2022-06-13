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ЕС мало помогает, Украине нужно €100 млрд прямо сейчас – евродепутат

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2022, 06:32
ЕС мало помогает, Украине нужно €100 млрд прямо сейчас – евродепутат - Фото
Витольд Ващиковский (фото - ЕРА)

Польский министр иностранных дел в 2015—2018 годах Витольд Ващиковский раскритиковал Евросоюз за крайне недостаточную, по его мнению, финансовую поддержку Украины в ее оборонительной войне против агрессора-России. Об этом он заявил Польскому радио.

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Экс-глава МИД страны оценил помощь от ЕС как "символическую".

Он напомнил, что Еврокомиссия объявила о выделении Украине около 9 миллиардов евро до конца года.

"Украине нужны сотни миллиардов для восстановления или, по меньшей мере, 100 миллиардов евро прямо сейчас для того, чтобы пополнить армию, чтобы защищаться", – сказал евродепутат от руководящей в Польше партии Право и справедливость.

  • В 2017 году Ващиковский заявил официальному Киеву, что "с Бандерой в Европу вы не войдете", и пообещал, что Польша наложит вето на возможное вступление Украины в ЕС, "если не будут решены исторические вопросы".
  • В июне 2022 года посла Польши Цихотского спросили о русской культуре. Говорит, "они продемонстрировали эту "культуру" в Буче". 
  • Мир не должен поддаваться на ядерный шантаж российского диктатора Путина, ведь в противном случае можно сразу отдать ему все, что он пожелает, заявил польский президент Дуда
  • Эстония выделила треть военного бюджета на помощь Украине: инфографика по странам на середину мая.

Читайте также: Украинско-польский военный проект. Посол в Киеве пролил свет на некоторые его детали

Евгений Пилипенко
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война экономика польша евросоюз критика военная помощь союзники Витольд Ващиковский
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