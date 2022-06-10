Украинско-польский военный проект. Посол в Киеве пролил свет на некоторые его детали

Украинско-польское предприятие по изготовлению оружия и военной техники будет разрабатывать тяжелые и высокотехнологичные виды вооружения. Об этом рассказал посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий в интервью Укринформу.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное



Цихоцкий отметил, что совместное предприятие на первом этапе работы будет реализовывать "два конкретных проекта", а на следующем будет идти речь об отдельных отраслях и отдельных видах оружия.

"В таких областях детали публично не обсуждаются, но планируются и исследования, и сотрудничество инженеров, и совместная работа на рынках третьих стран. Я надеюсь, что в результате появятся некоторые виды вооружений – и тяжелые, и высокотехнологичные", — заявил посол.

Первого июня 2022 правительства Украины и Польши подписали меморандум, предусматривающий создание совместного оборонного предприятия.

Читайте также: Польша подписала самый большой за 30 лет контракт на продажу оружия Украине на $630 млн

Мария Макуха

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.