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Украинско-польский военный проект. Посол в Киеве пролил свет на некоторые его детали

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 14:35
Украинско-польский военный проект. Посол в Киеве пролил свет на некоторые его детали - Фото
Бартош Цихоцкий (Фото: пресс-служба МИД Польши)

Украинско-польское предприятие по изготовлению оружия и военной техники будет разрабатывать тяжелые и высокотехнологичные виды вооружения. Об этом рассказал посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий в интервью Укринформу.

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Цихоцкий отметил, что совместное предприятие на первом этапе работы будет реализовывать "два конкретных проекта", а на следующем будет идти речь об отдельных отраслях и отдельных видах оружия.

"В таких областях детали публично не обсуждаются, но планируются и исследования, и сотрудничество инженеров, и совместная работа на рынках третьих стран. Я надеюсь, что в результате появятся некоторые виды вооружений – и тяжелые, и высокотехнологичные", — заявил посол.

  • Первого июня 2022 правительства Украины и Польши подписали меморандум, предусматривающий создание совместного оборонного предприятия.

Читайте также: Польша подписала самый большой за 30 лет контракт на продажу оружия Украине на $630 млн

Мария Макуха
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Бартош Цихоцкий польша вооружение
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