Качинский предложил направить в Украину миротворцев НАТО: В этом нуждается весь мир

В связи с полномасштабным вторжением России в Украину необходимо отправить миротворческую миссию НАТО. Об этом заявил вице-премьер Польши Ярослав Качинский по результатам встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, пишет Onet.pl.

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"Я считаю, что нужна миротворческая миссия НАТО или более широкой международной коалиции, но это должна быть миссия, которая будет действовать в Украине и которая сможет защитить себя", – подчеркнул он.

По словам Качинского, сейчас такая ситуация, что такое решение – "это то, в чем больше всего нуждается Украина, Европа и весь демократический мир".

Вице-премьер добавил, чтоб согласен со словами Зеленского о необходимости предоставления помощи Украине, но некоторые принципы необходимо изменить и рассмотреть необходимость направления миротворцев.

Украина доверяет своим друзьям и точно вместе с ними победит. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после встречи в Киеве с вице-премьером Польши Ярославом Качиньским, премьер-министрами Польши Матеушем Моравецким, Чехии Петером Фиалой и Словении Янезом Яншей.

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Яна Катасонова

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