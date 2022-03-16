Украина доверяет своим друзьям и точно вместе с ними победит. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после встречи в Киеве с вице-премьером Польши Ярославом Качиньским, премьер-министрами Польши Матеушем Моравецким, Чехии Петером Фиалой и Словении Янезом Яншей.

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Зеленский поблагодарил гостей за сильную помощь. Он отметил, что Украину покинули многие послы из-за российского вторжения, и потому визит европейских лидеров в Киев – мужественный и правильный шаг.

"Они ничего не боятся, больше боятся за нашу судьбу. И они здесь – чтобы нас поддержать. Это большой, мужественный, правильный и дружественный шаг", – сказал он.

Президент добавил, что абсолютно доверяет приехавшим в Киев лидерам и их странам.

"Я уверен, что с такими друзьями, такими странами и соседями, и партнерами мы действительно сможем победить", – сказал он.

Зеленский добавил, что когда говорит с этими странами о гарантиях безопасности, будущем Украины в ЕС, санкционной политике, то знает на 100% – все обсуждаемое приведет к позитивной цели.

Марк Сировой

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