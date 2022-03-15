Президент Владимир Зеленский в Киеве встретился с вице-премьером Польши Ярославом Качиньским, премьер-министрами Польши Матеушем Моравецким, Чехии Петером Фиалой и Словении Янезом Яншей. Об этом он сообщил в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Ваш визит в Киев в это тяжелое для Украины время – мощное свидетельство поддержки. Мы это очень ценим", – заявил Зеленский.

На кадрах фрагментарно слышно, что Зеленский поднимал вопрос оружия, рассказывал об эвакуации мирных жителей, об обстрелах Киева, говорил, что Россия наносит удары по всей стране, в том числе по западным областям.

Кроме того, президент говорил, что Россия завозит людей, которые говорят на непонятном для военных языке, возможно, из Сирии или еще откуда-то.

Также видно, что на встрече присутствовали премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Офиса президента Андрей Ермак и другие чиновники.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.