"Нам не нужен замороженный конфликт". Зеленский пока не понимает идею о миротворцах НАТО

Президент Владимир Зеленский пока не понимает идею Польши о введении в Украину миротворцев НАТО. Об этом он заявил в первом с начала полномасштабной войны с Россией интервью сотрудникам росСМИ.

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Зеленский отметил, что предлагал присутствие в том или ином виде миротворческих сил с самого начала вторжения, когда были риски, связанные с АЭС и стратегическими предприятиями.

"Но мы этого не дождались. Пока это так", – сказал он.

Зеленский отметил, что нынешняя инициатива о введении в Украину миротворцев НАТО – это целиком идея Польши.

"Я пока не понимаю до конца это предложение. Нам не нужен замороженный конфликт на территории нашего государства, я это на нашей встрече с польскими коллегами объяснил. Я знаю, что они продолжили эту риторику. К счастью, или к сожалению, это пока наша страна, а я президент, поэтому пока мы будем решать, будут ли тут те или иные силы", – подытожил президент.

Марк Сировой

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