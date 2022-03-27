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Зеленский дал интервью медиа из РФ. Власти России запретили его публиковать: видео видео

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27.03.2022, 20:05
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский дал интервью представителям российских СМИ. Роскомнадзор запретил медиа из РФ публиковать интервью и заявил, что начал "проверку" интервьюеров.

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Зеленский ответил на вопросы представителей таких росСМИ, как "Зыгарь", "Дождь", "Медуза", "Коммерсантъ" и "Новая Газета".

Роскомнадзор заявил, что устроил "проверку для определения степени ответственности и принятия мер реагирования", а также напомнил, что путинский режим считает ряд этих СМИ "иноагентами".

Зеленский дал интервью медиа из РФ. Власти России запретили его публиковать: видео
Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война Роскомнадзор интервью росСМИ
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