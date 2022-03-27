Зеленский дал интервью медиа из РФ. Власти России запретили его публиковать: видео

Президент Владимир Зеленский дал интервью представителям российских СМИ. Роскомнадзор запретил медиа из РФ публиковать интервью и заявил, что начал "проверку" интервьюеров.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Зеленский ответил на вопросы представителей таких росСМИ, как "Зыгарь", "Дождь", "Медуза", "Коммерсантъ" и "Новая Газета".

Роскомнадзор заявил, что устроил "проверку для определения степени ответственности и принятия мер реагирования", а также напомнил, что путинский режим считает ряд этих СМИ "иноагентами".

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.