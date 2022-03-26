Все больше членов НАТО одобряют миротворческую миссию в Украине – Моравецкий

Увеличивается количество стран-членов НАТО, которые одобряют введение миротворческой миссии Альянса в Украину. Об этом заявил во время визита в Брюссель премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет RMF24.

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"Мы уже знаем из средств массовой информации за предыдущие несколько дней, что были положительные реакции из Дании и Литвы . Сегодня я могу сказать, что другие государства-члены выразили свое одобрение, но они также ожидают определенной поддержки и общего голоса со стороны НАТО. Мы также подчеркиваем, что это должна быть точечная миссия НАТО", – сказал он.

По словам премьера, в Евросовете были представители стран, которые перспективу введения миротворцев в Украину воспринимают скептически. Он посоветовал им представить, что "вся Украина становится Мариуполем – разбомбленным городом, из которого вынуждены бежать люди".



Моравецкий назвал действия Путина и российских солдат варварскими. Он подчеркнул, что это позволяет "представить худшие сценарии, поэтому презентация этой концепции находит все более благодатную почву". Глава польского правительства добавил, что в противном случае государствам придется принять "десятки миллионов беженцев".

16 марта вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что в связи с полномасштабным вторжением России необходимо направить в Украину миротворческую миссию НАТО.

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Яна Катасонова

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