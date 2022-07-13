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Авиация ВСУ ударила по складу и скоплению россиян в Херсонской области — карта

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 06:24
Авиация ВСУ ударила по складу и скоплению россиян в Херсонской области — карта - Фото
Авиация ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Авиация Вооруженных Сил Украины нанесла удар по складу с боеприпасами и скоплению живой силы россиян в Херсонской области. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

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Пара украинских штурмовиков ударила по складу с боеприпасами и скоплению противника в районе Новопетровки в Херсонской области. Три российских истребителя пытались подбить украинские самолеты, но безуспешно. 

Также артиллеристы ВСУ уничтожили 30 российских солдат, гаубицу калибра 155 мм, реактивную систему залпового огня "Ураган", четыре единицы бронированной и автомобильной техники и два полевых склада боеприпасов. 

Новопетровка отмечена красной точкой (Карта: googlemaps.com)

Дмитрий Гриниченко
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война Херсонская область ОК Юг
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