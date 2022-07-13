Авиация ВСУ ударила по складу и скоплению россиян в Херсонской области — карта
Авиация Вооруженных Сил Украины нанесла удар по складу с боеприпасами и скоплению живой силы россиян в Херсонской области. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".
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Пара украинских штурмовиков ударила по складу с боеприпасами и скоплению противника в районе Новопетровки в Херсонской области. Три российских истребителя пытались подбить украинские самолеты, но безуспешно.
Также артиллеристы ВСУ уничтожили 30 российских солдат, гаубицу калибра 155 мм, реактивную систему залпового огня "Ураган", четыре единицы бронированной и автомобильной техники и два полевых склада боеприпасов.
- 12 июня в поселке Чаривное Херсонской области артиллерия Вооруженных Сил Украины уничтожила склад боеприпасов российских оккупантов.
- 9 июля министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук и советник председателя ОП Михаил Подоляк призвали жителей временно захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться, чтобы облегчить ВСУ деоккупацию.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военнослужащим отбить временно оккупированные прибрежные районы на юге страны. Для этого Генштабу нужно разработать соответствующие планы.
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