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Удары по Новой Каховке. Россия распространяет фейки об освобождении юга Украины — СНБО

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2022, 15:54
Удары по Новой Каховке. Россия распространяет фейки об освобождении юга Украины — СНБО - Фото
Взрыв складов РФ в Новой Каховке (Фото: скриншот с видео)

Российские пропагандисты распространяют фейки об освобождении юга Украины от оккупантов, называя удары ВСУ по складам с боеприпасами "терактами". Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.

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Аналитики отмечают, что Россия перекручивает факт деоккупации Украиной собственных территорий, называя уничтожение складов с боеприпасами в Новой Каховке "терактом".

Пропагандисты РФ распространили фейк, что ООН якобы "осудила действия ВСУ" на временно оккупированной территории Херсонской области. 

На самом деле представитель ООН Фархан Хак заявил, что организация не имеет "комментариев насчет этого конкретного вопроса", а в целом ООН выступает против "любых военных действий, которые приводят к разрушениям гражданских зданий". 

Читайте также: Зеленский дал команду освобождать. В Херсоне будут гореть склады и командные пункты — Ким

Дмитрий Гриниченко
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война пропаганда дезинформация Херсонская область новая каховка
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