Удары по Новой Каховке. Россия распространяет фейки об освобождении юга Украины — СНБО

Российские пропагандисты распространяют фейки об освобождении юга Украины от оккупантов, называя удары ВСУ по складам с боеприпасами "терактами". Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.

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Аналитики отмечают, что Россия перекручивает факт деоккупации Украиной собственных территорий, называя уничтожение складов с боеприпасами в Новой Каховке "терактом".

Пропагандисты РФ распространили фейк, что ООН якобы "осудила действия ВСУ" на временно оккупированной территории Херсонской области.

На самом деле представитель ООН Фархан Хак заявил, что организация не имеет "комментариев насчет этого конкретного вопроса", а в целом ООН выступает против "любых военных действий, которые приводят к разрушениям гражданских зданий".

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Дмитрий Гриниченко

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