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Зеленский дал команду освобождать. В Херсоне будут гореть склады и командные пункты — Ким

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2022, 11:36
Зеленский дал команду освобождать. В Херсоне будут гореть склады и командные пункты — Ким - Фото
Виталий Ким (Фото: скриншот с видео УП)

В Херсоне будут продолжать уничтожать склады с боеприпасами и командные пункты российских оккупантов. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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По его словам, президент Владимир Зеленский дал команду освободить юг Украины, что "не может не радовать".

Ким заявил, что дальше в Херсоне будут продолжать уничтожать военные склады и командные пункты россиян. 

"Поэтому передавайте россиянам, что они не отсидятся в чужом доме с украденным холодильником, награда найдет каждого "героя", — заявил чиновник.

  • Министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военнослужащим отбить временно оккупированные прибрежные районы на юге страны. Для этого Генштабу нужно разработать соответствующие планы.
  • 9 июля министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук и советник председателя ОП Михаил Подоляк призвали жителей временно захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться, чтобы облегчить ВСУ деоккупацию.
  • 10 июля ОК "Юг" сообщило, что ВСУ ударили по пункту управления Росгвардии под Херсоном и уничтожили четыре склада боеприпасов армии РФ в разных районах области.

Смотрите также: Бойцы ВСУ показали освобожденное село Ивановка в Херсонской области: видео и карта

Дмитрий Гриниченко
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война Херсон виталий ким
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