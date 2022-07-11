Зеленский дал команду освобождать. В Херсоне будут гореть склады и командные пункты — Ким
11.07.2022, 11:36
Виталий Ким (Фото: скриншот с видео УП)
В Херсоне будут продолжать уничтожать склады с боеприпасами и командные пункты российских оккупантов. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
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По его словам, президент Владимир Зеленский дал команду освободить юг Украины, что "не может не радовать".
Ким заявил, что дальше в Херсоне будут продолжать уничтожать военные склады и командные пункты россиян.
"Поэтому передавайте россиянам, что они не отсидятся в чужом доме с украденным холодильником, награда найдет каждого "героя", — заявил чиновник.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военнослужащим отбить временно оккупированные прибрежные районы на юге страны. Для этого Генштабу нужно разработать соответствующие планы.
- 9 июля министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук и советник председателя ОП Михаил Подоляк призвали жителей временно захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться, чтобы облегчить ВСУ деоккупацию.
- 10 июля ОК "Юг" сообщило, что ВСУ ударили по пункту управления Росгвардии под Херсоном и уничтожили четыре склада боеприпасов армии РФ в разных районах области.
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