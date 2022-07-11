Бойцы ВСУ показали, как выглядит одно из сел в Херсонской области, которые силы обороны отвоевали у российских оккупантов. Ролик из освобожденной Ивановки выложен в Facebook 60-й отдельной пехотной бригады оперативного командования "Каховка" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
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"От российских захватчиков там остались только страшные воспоминания и "мертвая" военная техника. Наши козаки полны решимости, а их сабли готовы к бою", – отметили в бригаде.
Военные сообщили, что "налаживают коммуникацию с местными и оказывают помощь нуждающимся".
- 9 июля у оккупантов взорвался большой склад боеприпасов в Чернобаевке, работала ПВО врага.
- 10 июля жителей Херсонской области призвали выезжать или готовить убежища и запас пищи: ожидается контрнаступление ВСУ.
- Также 10 июля ВСУ ударили по пункту управления Росгвардии возле захваченного россиянами Херсона. Сообщается о "ювелирном" прилете в казармы россиян.
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