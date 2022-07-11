Бойцы ВСУ показали, как выглядит одно из сел в Херсонской области, которые силы обороны отвоевали у российских оккупантов. Ролик из освобожденной Ивановки выложен в Facebook 60-й отдельной пехотной бригады оперативного командования "Каховка" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

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"От российских захватчиков там остались только страшные воспоминания и "мертвая" военная техника. Наши козаки полны решимости, а их сабли готовы к бою", – отметили в бригаде.

Военные сообщили, что "налаживают коммуникацию с местными и оказывают помощь нуждающимся".

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Евгений Пилипенко

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