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Жителей Херсонской области призвали выезжать или готовить убежища и запас пищи

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2022, 20:32
Жителей Херсонской области призвали выезжать или готовить убежища и запас пищи - Фото
Проукраинский митинг в Херсоне в марте (фото - AP)

Жители Херсонской области, которые не могут выехать из региона, должны подготовить убежище, а также запас воды и пищи на период, когда будет происходить деоккупация области. Об этом в эфире телемарафона заявил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

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"Полностью поддерживаю обращение госпожи Верещук относительно того, что все-таки надо выезжать нашим людям. Я знаю, что это очень тяжело, и не все имеют эту возможность, но нужно это делать. Тем, кто никак не может этого сделать, нужно готовиться к тому, что понадобится снова укрытие, снова необходимо подготовить запас воды, определенный запас пищи для того, чтобы пережить наступление наших войск", – сказал он.

Соболевский отметил, что ВСУ будут работать "максимально аккуратно, хирургически", чтобы сохранить жизни людей, "но война есть война".

  • 9 июля министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук и советник главы ОП Михаил Подоляк призвали жителей временно захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться, чтобы облегчить ВСУ деоккупацию.
Вадим Ребрина
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ВСУ Херсон деоккупация
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