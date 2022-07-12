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ОК "Юг": В Херсонской области артиллерия ВСУ уничтожила склад боеприпасов россиян — карта

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2022, 17:49
ОК
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

В поселке Чаривное Херсонской области артиллерия Вооруженных Сил Украины уничтожила склад боеприпасов российских оккупантов. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

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Военные заявили, что сразу после уничтожения российского склада с боеприпасами в Новой Каховке, артиллеристы ВСУ прицельно попали в еще один склад с БК в Чаривном.

Также ночью в Бериславском районе диверсионная группа противника численностью до десяти человека была остановлена огнем украинских военных, оккупанты были вынуждены отойти. 

Чаривное отмечено красной точкой (Карта: googlemaps.com)

Читайте также: Удары по Новой Каховке. Россия распространяет фейки об освобождении юга Украины — СНБО 

Дмитрий Гриниченко
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склады боеприпасов война Херсонская область ОК Юг
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