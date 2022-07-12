ОК "Юг": В Херсонской области артиллерия ВСУ уничтожила склад боеприпасов россиян — карта

В поселке Чаривное Херсонской области артиллерия Вооруженных Сил Украины уничтожила склад боеприпасов российских оккупантов. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

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Военные заявили, что сразу после уничтожения российского склада с боеприпасами в Новой Каховке, артиллеристы ВСУ прицельно попали в еще один склад с БК в Чаривном.

Также ночью в Бериславском районе диверсионная группа противника численностью до десяти человека была остановлена огнем украинских военных, оккупанты были вынуждены отойти.

Дмитрий Гриниченко

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