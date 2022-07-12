ОК "Юг": В Херсонской области артиллерия ВСУ уничтожила склад боеприпасов россиян — карта
12.07.2022, 17:49
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
В поселке Чаривное Херсонской области артиллерия Вооруженных Сил Украины уничтожила склад боеприпасов российских оккупантов. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".
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Военные заявили, что сразу после уничтожения российского склада с боеприпасами в Новой Каховке, артиллеристы ВСУ прицельно попали в еще один склад с БК в Чаривном.
Также ночью в Бериславском районе диверсионная группа противника численностью до десяти человека была остановлена огнем украинских военных, оккупанты были вынуждены отойти.
- 9 июля министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук и советник председателя ОП Михаил Подоляк призвали жителей временно захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться, чтобы облегчить ВСУ деоккупацию.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военнослужащим отбить временно оккупированные прибрежные районы на юге страны. Для этого Генштабу нужно разработать соответствующие планы.
- 12 июля ВСУ нанесли удар по российским складам боеприпасов во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.
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