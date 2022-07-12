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С начала большой войны украинская авиация нанесла 1700 групповых авиаударов по войскам РФ

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2022, 23:25
С начала большой войны украинская авиация нанесла 1700 групповых авиаударов по войскам РФ - Фото
Авиация ВСУ (Фото: скриншот с видео)

Украинская ударная авиация за четыре с половиной месяца полномасштабной войны нанесла 1700 групповых авиаударов по российским войскам. Об этом сообщает Командование Воздушных сил.

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"С начала полномасштабного вторжения России ударная авиация Воздушных сил нанесла 1700 групповых авиаударов по позициям, составам, технике и живой силе российских оккупационных войск", – сказано в сообщении.

Воздушные силы сообщают, что сегодня украинская ударная авиация ударила по складу боеприпасов россиян на южно-бужском направлении. Также штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 поразили скопление вооружения и военной техники на изюмском и донецком направлениях.

Уничтожены до 30 единиц техники оккупационных войск.

В Воздушных силах также сообщили, что сегодня около 14:30 российские оккупанты били ракетами из акватории Черного моря. Они выпустили четыре ракеты типа Х-31 истребителями Су-30. Ракеты были направлены по прибрежной зоне Одесской области, но своих целей не достигли. В Воздушных силах утверждают, что тем самым Россия продолжает морскую блокаду украинских портов, обостряя мировой продовольственный кризис.

  • 7 июля в Генштабе заявили, что "подавляющее большинство" авиаударов армии России по целям на территории Украины не выполняют поставленные руководством оккупантов задачи.
  • Вчера украинская авиация уничтожила командно-наблюдательный пункт оккупантов, полевой склад боеприпасов, пункт управления войсками, до 10 боевых бронированных машин и живую силу противника. 

Читайте также: Воздушный бой на юге. Вражеский истребитель атаковал управляемыми ракетами штурмовики ВСУ 

Оксана Житнюк
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ВСУ авиаудар авиация склад воздушные силы
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