Авиация ВСУ уничтожила пункт управления войсками РФ, полевой склад и бронемашины
11.07.2022, 09:46
Авиация ВСУ (Фото: АрмiяIнформ)
Авиация Вооруженных Сил Украины нанесла очередные удары по российским оккупантам 10 июля. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
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Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м под прикрытием истребителей МиГ-29 и Су-27 нанесли очередные удары по российским войскам.
Были уничтожены командно-наблюдательный пункт, полевой склад боеприпасов, пункт управления войсками, до десяти боевых бронированных машин и живая сила противника.
- 1 июля на южном направлении авиация Вооруженных Сил Украины ударила по российским оккупантам, их опорному пункту и складам боеприпасов.
- Ранее украинские самолеты нанесли авиаудары на Луганском направлении, что помешало продвижению оккупантов в районе Лисичанска.
- 7 июля в Генштабе заявили, что "подавляющее большинство" авиаударов армии России по целям на территории Украины не выполняют поставленные руководством оккупантов задачи.
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