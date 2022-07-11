Авиация ВСУ уничтожила пункт управления войсками РФ, полевой склад и бронемашины

Авиация Вооруженных Сил Украины нанесла очередные удары по российским оккупантам 10 июля. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м под прикрытием истребителей МиГ-29 и Су-27 нанесли очередные удары по российским войскам.

Были уничтожены командно-наблюдательный пункт, полевой склад боеприпасов, пункт управления войсками, до десяти боевых бронированных машин и живая сила противника.

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Дмитрий Гриниченко

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