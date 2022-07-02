На юге авиация ВСУ ударила по складам боеприпасов, опорному пункту и скоплению войск врага
02.07.2022, 03:55
Иллюстративное фото: ВСУ
1 июня на южном направлении авиация Вооруженных Сил Украины ударили по российским оккупантам, их опорному пункты и складам боеприпасов. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Авиаудары по врагу были нанесены в районе Снегиревки, Благодатного, Ольгино и Давыдова Брода. Результаты доразведываются.
Уже известно, что российская армия уменьшилась на 27 военных, зенитно-ракетный комплекс "Тор", самоходную гаубицу "Мста-С", три единицы бронированной и автомобильной техники.
В Херсонской области уничтожены три полевых склада боеприпасов и два беспилотника-разведчика.
Читайте также: ВСУ заставили отойти россиян в районе Лисичанска, по всему фронту идут обстрелы — Генштаб
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев • PIED-DE-POULE
ДизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии