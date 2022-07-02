На юге авиация ВСУ ударила по складам боеприпасов, опорному пункту и скоплению войск врага

1 июня на южном направлении авиация Вооруженных Сил Украины ударили по российским оккупантам, их опорному пункты и складам боеприпасов. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Авиаудары по врагу были нанесены в районе Снегиревки, Благодатного, Ольгино и Давыдова Брода. Результаты доразведываются.

Уже известно, что российская армия уменьшилась на 27 военных, зенитно-ракетный комплекс "Тор", самоходную гаубицу "Мста-С", три единицы бронированной и автомобильной техники.

В Херсонской области уничтожены три полевых склада боеприпасов и два беспилотника-разведчика.

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Наталия Медведева

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