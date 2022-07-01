ВСУ заставили отойти россиян в районе Лисичанска, по всему фронту идут обстрелы — Генштаб

Вооруженные Силы Украины отбили разведку боем противника в районе Лисичанска, по всей линии фронта идут артиллерийские обстрелы. Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

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На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Гремяч, Михальчина Слобода, Колос Черниговской области, Стариковое и Атинское Сумской области.

На Слобожанском направлении противник вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Чеполь, Золочев, Русская Лозовая, Рубежное, Крестище, Печенеги, Харьков, Питомник, Базалиевка, Русская Лозовая и Прудянка. Нанес авиаудар парой вертолетов Ка-52 вблизи Мосьпаново. Продолжает вести воздушную разведку.

На Славянском направлении враг обороняет ранее занятые рубежи, осуществляет перегруппировку, пытается улучшить тактическое положение. Вел артиллерийские обстрелы неподалеку от Долины, Мазановки, Дибровного, Грушувахи, Довгенького, Краснополья, Асеевки, Славянска, Никольского и Богородичного.

На Лисичанском и Бахмутском направлениях оккупанты обстреливают из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Сидорово, Переездное, Кривая Лука, Маяки, Северск, Приволье, Лисичанск, Волчеяровка, Золотаревка, Бахмут, Клиново, Кодема, Нью-Йорк, Покровское, Зайцево, Майское и Вершина. Вражеские авиационные удары были зафиксированы у Клинового и Покровского.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал из артиллерии различных калибров и танков районы населенных пунктов Авдеевка, Новоселовка Вторая, Водяное, Тоненькое, Красногоровка, Пески, Орехов, Шевченко, Новомихайловка, Горское, Гуляйполе, Времьевка, Угледар, Новоадреевка, Красное, Староукраинка, Железнодорожное и Марьинка.

Вражескую попытку разведки боем в направлении Лисичанского желатинового завода украинские воины успешно и грамотно отразили. Оккупанты отошли.

На Южнобужском направлении противник продолжал обстрелы в районах населенных пунктов Посад-Покровское, Степная Долина, Таврическое, Прибужское, Александровка, Мирное, Шевченково, Новогригоровка, Широкое, Партизанское, Благодатное, Первомайское, Кобзарцы, Красный Яр, Кавказ, Степов, Добрянка, Потёмкино и Николаевка. Нанес авиаудар в районе населенного пункта Дивизия.

В готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины россияне удерживают в Черном море два носителя высокоточного оружия.

Зенитным ракетным подразделением Воздушных сил ВСУ в Николаевской области уничтожен российский БПлА "Форпост", примерной стоимостью $7 млн.

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают поражение логистических центров врага, пунктов обеспечения топлива, скоплений боевой бронированной техники и живой силы.

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Дмитрий Гриниченко

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