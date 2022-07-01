Минус 150 оккупантов и один катер: сводка потерь армии России

Силы обороны Украины уничтожили 150 российских военных и один катер за прошедшие сутки, 30 июня. Армия РФ потеряла уже 35 750 военнослужащих на полномасштабной войне, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера украинские защитники наибольшие потери оккупантам нанесли на Бахмутском направлении. В оперативном командовании "Юг" сообщали, что один маломерный катер россиян был уничтожен возле острова Змеиный.

С 24 февраля по 1 июля армия РФ потеряла в Украине:

личного состава – около 35 750 (+150) человек ликвидировано,

танков – 1577 (+4),

боевых бронированных машин – 3736 (+10),

артиллерийских систем – 796 (+6),

РСЗО – 246 (0),

средств ПВО – 105 (+1),

самолетов – 217 (0),

вертолетов – 186 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 645 (+4),

крылатых ракет – 143 (0),

кораблей/катеров – 15 (+1),

автомобильной техники и автоцистерн – 2610 (+8),

спецтехники – 61 (0).

Читайте также: Генштаб: ВСУ контролируют Змеиный оружием. В планах – взять остров под физический контроль

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.