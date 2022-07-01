Минус 150 оккупантов и один катер: сводка потерь армии России
Силы обороны Украины уничтожили 150 российских военных и один катер за прошедшие сутки, 30 июня. Армия РФ потеряла уже 35 750 военнослужащих на полномасштабной войне, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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Вчера украинские защитники наибольшие потери оккупантам нанесли на Бахмутском направлении. В оперативном командовании "Юг" сообщали, что один маломерный катер россиян был уничтожен возле острова Змеиный.
С 24 февраля по 1 июля армия РФ потеряла в Украине:
личного состава – около 35 750 (+150) человек ликвидировано,
танков – 1577 (+4),
боевых бронированных машин – 3736 (+10),
артиллерийских систем – 796 (+6),
РСЗО – 246 (0),
средств ПВО – 105 (+1),
самолетов – 217 (0),
вертолетов – 186 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 645 (+4),
крылатых ракет – 143 (0),
кораблей/катеров – 15 (+1),
автомобильной техники и автоцистерн – 2610 (+8),
спецтехники – 61 (0).
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