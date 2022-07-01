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Россия потеряла более 30 000 своих солдат, свыше 90 000 получили ранения — Резников

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2022, 18:24
Россия потеряла более 30 000 своих солдат, свыше 90 000 получили ранения — Резников - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

Россия потеряла более 30 000 своих солдат в ходе полномасштабного вторжения в Украину, также свыше 90 000 оккупантов были ранены. Об этом заявили министр обороны Алексей Резников в ходе встречи с депутатами Бундестага в Киеве, сообщает пресс-служба Минобороны. 

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По его словам, российское руководство выдает многих оккупантов как "потерянных", чтобы не платить компенсации их семьям. 

"Агрессор стремится выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Также ставит задачу по содержанию и обеспечению сухопутного коридора с оккупированным Крымом, блокировке морских коммуникаций Украины в Черном море. В свою очередь, территорию Беларуси используют для нанесения ракетных ударов по Украине. Мы делаем все, чтобы защищать все потенциально угрожающие направления", — заявил Резников. 

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Дмитрий Гриниченко
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