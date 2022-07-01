Россия потеряла более 30 000 своих солдат, свыше 90 000 получили ранения — Резников

Россия потеряла более 30 000 своих солдат в ходе полномасштабного вторжения в Украину, также свыше 90 000 оккупантов были ранены. Об этом заявили министр обороны Алексей Резников в ходе встречи с депутатами Бундестага в Киеве, сообщает пресс-служба Минобороны.

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По его словам, российское руководство выдает многих оккупантов как "потерянных", чтобы не платить компенсации их семьям.

"Агрессор стремится выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Также ставит задачу по содержанию и обеспечению сухопутного коридора с оккупированным Крымом, блокировке морских коммуникаций Украины в Черном море. В свою очередь, территорию Беларуси используют для нанесения ракетных ударов по Украине. Мы делаем все, чтобы защищать все потенциально угрожающие направления", — заявил Резников.

Силы обороны Украины уничтожили 150 российских военных и один катер за прошедшие сутки, 30 июня. Армия РФ потеряла уже 35 750 военнослужащих на полномасштабной войне, сообщали в Генштабе ВСУ.

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Дмитрий Гриниченко

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