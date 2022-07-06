Воздушный бой на юге. Вражеский истребитель атаковал управляемыми ракетами штурмовики ВСУ

5 июля на южном направлении состоялся воздушный бой между, во время которого российский истребитель атаковал штурмовики Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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"Во время воздушного боя над Херсонщиной один из тройки вражеских истребителей пытался поразить управляемыми ракетами "воздух-воздух" пару наших штурмовиков. Успеха не имел", – говорится в сообщении.

Кроме того российские вертолеты Ка-52 по одиночке и парами атаковали переправу через Ингулец на севере Херсонской области и дважды – район освобожденной Ивановки. По информации ОК "Юг", потерь в результате этих ударов нет.

Украинские вертолеты и штурмовики нанесли два авиационных удара по опорным пунктам врага в районе Благодатного. Результаты доразведываются.

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Наталия Медведева

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