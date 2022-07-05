За сутки ПВО сбила 9 ракет оккупантов. Авиация уничтожила два склада и два опорных пункта

5 июля Противовоздушная оборона Воздушных Сил ВСУ сбила девять ракет оккупантов. Авиация уничтожила два полевых склада боеприпасов, два взводных опорных пункта россиян, до 20 единиц техники и живую силу врага. Об этом сообщает Командование ВС ВСУ.

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Около 4 утра оккупанты нанесли по Украине удары из акватории Черного моря крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр". Шесть из семи ракет были уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Восток" в Днепропетровской области.

Около 20:00 расчеты зенитного ракетного подразделения и переносного зенитно-ракетного комплекса воздушного командования "Запад" сбили три крылатые ракеты врага. Еще одну крылатую ракету уничтожил пилот украинского истребителя.

Ударная авиация Воздушных Сил атаковала врага на нескольких стратегических направлениях. Бомбардировщики и штурмовики ВС ВСУ уничтожили два полевых склада боеприпасов, два взводных опорных пункта российских оккупантов, до 20 единиц техники и живую силу врага.

5 июля вечером оккупанты обстреляли ракетами Хмельницкий район. Выпустили четыре ракеты, одну сбила ПВО. Один человек получил ранение.

Вадим Ребрина

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