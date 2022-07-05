Оккупанты обстреляли ракетами Хмельницкую область
05.07.2022, 20:38
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)
Мэр Хмельницкого Александр Симчишин сообщил о "прилетах" в Хмельницкой районе.
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"Воздушная тревога продолжается! Будьте осторожны. Есть прилеты в Хмельницком районе. Детали впоследствии от областной военной администрации", – написал он.
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