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Оккупанты обстреляли ракетами Хмельницкую область

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2022, 20:38
Оккупанты обстреляли ракетами Хмельницкую область - Фото
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин сообщил о "прилетах" в Хмельницкой районе.

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"Воздушная тревога продолжается! Будьте осторожны. Есть прилеты в Хмельницком районе. Детали впоследствии от областной военной администрации", – написал он.

дополняется

Вадим Ребрина
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обстрел хмельницкий
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