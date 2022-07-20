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Воздушные силы показали, как падает сбитый у Новой Каховки российский истребитель: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2022, 03:46
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19 июля подразделение зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных Сил Украины в районе Новой Каховки сбило российский истребитель, предположительно Су-35.

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Истребитель пытался атаковать штурмовики ВС ВСУ.

На опубликованном видео снято, как горящий самолет падает на землю и взрывается.

  • 18 июля на временно оккупированной части Луганской области россияне сбили собственный истребитель-бомбардировщик Су-34.

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Наталия Медведева
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