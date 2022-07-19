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Пытался атаковать штурмовики ВСУ. В районе Новой Каховки сбит истребитель оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2022, 21:30
Пытался атаковать штурмовики ВСУ. В районе Новой Каховки сбит истребитель оккупантов - Фото
Фото: facebook.com/kpszsu
дополнено

Около 20:00 подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных Сил Украины в районе Новой Каховки сбит российский истребитель, предположительно Су-35. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

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Истребитель пытался атаковать штурмовики ВС ВСУ.

В командовании сообщили, что есть визуальное подтверждение поражения самолета, пилот катапультировался.

Кроме того, за текущие сутки подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил сбиты пять вражеских беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

ДОПОЛНЕНО В 23:27. Журналист Роман Бочкала опубликовал видео падения вражеского самолета.

  • 18 июля на временно оккупированной части Луганской области россияне сбили собственный истребитель-бомбардировщик Су-34.

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Вадим Ребрина
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