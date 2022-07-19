Пытался атаковать штурмовики ВСУ. В районе Новой Каховки сбит истребитель оккупантов
Около 20:00 подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных Сил Украины в районе Новой Каховки сбит российский истребитель, предположительно Су-35. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
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Истребитель пытался атаковать штурмовики ВС ВСУ.
В командовании сообщили, что есть визуальное подтверждение поражения самолета, пилот катапультировался.
Кроме того, за текущие сутки подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил сбиты пять вражеских беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.
ДОПОЛНЕНО В 23:27. Журналист Роман Бочкала опубликовал видео падения вражеского самолета.
- 18 июля на временно оккупированной части Луганской области россияне сбили собственный истребитель-бомбардировщик Су-34.
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