ВСУ: В Луганской области россияне сбили собственный бомбардировщик Су-34 — фото

На временно оккупированной части Луганской области россияне сбили собственный истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщили в управлении стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

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На опубликованных фото можно заметить остатки самолета с бортовыми номерами и символикой воздушно-космических сил РФ.

Также в сети публикуют скриншоты из местных пабликов, где жители оккупированных территорий пишут, что противник сбил собственный самолет, и призывают администраторов удалить публикации.

СПРАВКА. Су-34 — советский/российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150—600 км от линии боевого соприкосновения.

12 июня в поселке Чаривное Херсонской области артиллерия Вооруженных Сил Украины уничтожила склад боеприпасов российских оккупантов.

16 июля авиация Вооруженных Сил Украины ударила по скоплению живой силы, вооружений и техники российских оккупантов в Херсонской области.

17 июля на южном направлении авиация Вооруженных Сил Украины нанесла российским оккупантам потери в живой силе и технике.

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Дмитрий Гриниченко

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