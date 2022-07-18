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ВСУ: В Луганской области россияне сбили собственный бомбардировщик Су-34 — фото

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2022, 11:46
ВСУ: В Луганской области россияне сбили собственный бомбардировщик Су-34 — фото - Фото
Сбитый российский Су-34 (Фото: скриншот с видео)

На временно оккупированной части Луганской области россияне сбили собственный истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщили в управлении стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

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На опубликованных фото можно заметить остатки самолета с бортовыми номерами и символикой воздушно-космических сил РФ.

Также в сети публикуют скриншоты из местных пабликов, где жители оккупированных территорий пишут, что противник сбил собственный самолет, и призывают администраторов удалить публикации.

Сообщения в местных пабликах о сбитом самолете
СПРАВКА. Су-34 — советский/российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150—600 км от линии боевого соприкосновения.

Читайте также: Авиация ВСУ уничтожила 30 оккупантов и 20 единиц техники россиян — Воздушные силы 

Дмитрий Гриниченко
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война луганская область авиация РФ
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