Штурмовики ВСУ дважды ударили по оккупантам у Благодатного и Давыдова Брода – ОК "Юг"

17 июля на южном направлении Вооруженные Силы Украины нанесли российским оккупантам потери в живой силе и технике. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Как отмечается, россияне дважды пытались нанести авиаудар по освобожденным территориям на севере Херсона. Атаковав позиции ВСУ, оккупанты быстро отступили под натиском ответного огня.

Штурмовики ВСУ дважды ударили по опорному пункту, пункту поставки боекомплекта и по скоплению живой силы, вооружения и техники врага в районе Благодатного и Давыдова Брода.

По итогам суток и работы всех подразделений ВСУ на южном направлении уничтожено: 36 оккупантов, два самоходных зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1", три машины связи стратегического и оперативного звеньев управления, радиолокационная станция "Подлет", 11 единиц бронированной и автомобильной техники.

Подтверждено уничтожение двух складов боеприпасов на оккупированных территориях Николаевской области.

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Наталия Медведева

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