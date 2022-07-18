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Авиация ВСУ уничтожила 30 оккупантов и 20 единиц техники россиян — Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2022, 10:21
Авиация ВСУ уничтожила 30 оккупантов и 20 единиц техники россиян — Воздушные силы - Фото
Украинский истребитель (Фото: Генштаб ВСУ)

Авиация Вооруженных Сил Украины уничтожила 30 оккупантов и 20 единиц техники россиян 17 июля. Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

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В результате авиаударов ВСУ 17 июля были уничтожены 30 захватчиков, командно-наблюдательный пункт российской роты, взводно-опорный пункт противника и двадцать единиц техники. 

С начала полномасштабного вторжения России украинская авиация нанесла 1750 групповых ударов по оккупантам. Также за прошедшие сутки был уничтожен один БПЛА россиян. 

Читайте также: В Конгрессе США предложили выделить $100 млн на обучение украинских пилотов на F-15 и F-16 

Дмитрий Гриниченко
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