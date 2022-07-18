Авиация ВСУ уничтожила 30 оккупантов и 20 единиц техники россиян — Воздушные силы

Авиация Вооруженных Сил Украины уничтожила 30 оккупантов и 20 единиц техники россиян 17 июля. Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

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В результате авиаударов ВСУ 17 июля были уничтожены 30 захватчиков, командно-наблюдательный пункт российской роты, взводно-опорный пункт противника и двадцать единиц техники.

С начала полномасштабного вторжения России украинская авиация нанесла 1750 групповых ударов по оккупантам. Также за прошедшие сутки был уничтожен один БПЛА россиян.

12 июня в поселке Чаривное Херсонской области артиллерия Вооруженных Сил Украины уничтожила склад боеприпасов российских оккупантов.

16 июля авиация Вооруженных Сил Украины ударила по скоплению живой силы, вооружений и техники российских оккупантов в Херсонской области.

17 июля на южном направлении авиация Вооруженных Сил Украины нанесла российским оккупантам потери в живой силе и технике.

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Дмитрий Гриниченко

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