В Сенате призвали Пентагон передать Украине современные боевые самолеты
Двухпартийная группа сенаторов призвала Пентагон рассмотреть вопрос о скорейшей передаче боевых самолетов Украине и обучении украинских летчиков на них. Об этом пишет сайт Fox News.
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В письме сенатора Дэна Салливана от Аляски на имя министра обороны США Ллойда Остина и главы объединенного комитета начальников штабов Марка Милли шесть сенаторов призывают "рассмотреть вопрос об истребителях четвертого поколения и необходимой летной подготовке".
Украинский летчик-истребитель с позывным "Джус" поддержал такой шаг и сказал американскому телеканалу, что современные самолеты критически важны для деоккупации захваченных Россией территорий: "Не только 4-е поколение, а вообще истребители американского производства".
Он объяснил, что у таких машин есть "критические возможности", которых лишены устаревшие МиГ-29 и Су-27 (основной авиапарк Воздушных сил ВСУ). Как рассказал американцам "Джус", боевые самолеты США – многофункциональные платформы с современными сенсорами и вооружением, которые могли бы помочь Украине защитить города, инфраструктуру и гражданских от ракетных ударов и бомбардировщиков, а также завоевать господство в воздухе над линией фронта и обеспечить безопасность сухопутных войск.
Следующим шагом, добавил один из "призраков Киева", должно стать использование современных самолетов для контрнаступления.
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В прошлом месяца "Джус" с другим летчиком-истребителем "Moonfish" при помощи конгрессмена от Иллинойса Адама Кинзингера (ветеран ВВС США) посетили Вашингтон в попытке повлиять на администрацию Джо Байдена в части предоставления ВСУ самолетов.
"Они [cенаторы] услышали наши насущные потребности, пообещали помочь и теперь держат свое слово", – сказал "Джус". Он особо отметил сенатора Салливана и выразил надежду, что Пентагон поможет найти решение.
У Байдена пока не поддержали отправку военных самолетов в Украину – переживают, что это "может привести к эскалации" и оказаться сложным по части логистики для надлежащего обслуживания самолетов.
"Джус" сказал, что ВС ВСУ готовы работать в координации с союзниками, чтобы подготовить взлетно-посадочные полосы, расширить тренировки и материально-техническую базу, организовав доставку запчастей и боеприпасов. "Нам это нужно было еще "на вчера", – отметил он.
- 7 мая 2022 года министр обороны Резников сообщил, что ведет переговоры о начале обучения украинских летчиков на западных штурмовиках и истребителях. Они "заочно" готовятся пересесть на такие самолеты.
- Начальник ГУР Буданов заявил, что украинцы смогут управлять F-22 и F-35 и эффективно бить врага, "нам не нужны сильно устаревшие самолеты четвертого поколения [Су-27 и МиГ-29]".
- В начале июля президент Зеленский заявил, что "уже никто не ждет авиацию".
- В июле ВСУ начали использовать на фронте ударные вертолеты Ми-24В, которые передала Чехия.
- С начала большой войны украинская авиация нанесла 1700 групповых авиаударов по войскам РФ.
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