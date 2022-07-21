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В Сенате призвали Пентагон передать Украине современные боевые самолеты

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 08:48
В Сенате призвали Пентагон передать Украине современные боевые самолеты - Фото
Украинский летчики-истребители (фото - Минобороны)

Двухпартийная группа сенаторов призвала Пентагон рассмотреть вопрос о скорейшей передаче боевых самолетов Украине и обучении украинских летчиков на них. Об этом пишет сайт Fox News.

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В письме сенатора Дэна Салливана от Аляски на имя министра обороны США Ллойда Остина и главы объединенного комитета начальников штабов Марка Милли шесть сенаторов призывают "рассмотреть вопрос об истребителях четвертого поколения и необходимой летной подготовке".

Украинский летчик-истребитель с позывным "Джус" поддержал такой шаг и сказал американскому телеканалу, что современные самолеты критически важны для деоккупации захваченных Россией территорий: "Не только 4-е поколение, а вообще истребители американского производства".

Он объяснил, что у таких машин есть "критические возможности", которых лишены устаревшие МиГ-29 и Су-27 (основной авиапарк Воздушных сил ВСУ). Как рассказал американцам "Джус", боевые самолеты США – многофункциональные платформы с современными сенсорами и вооружением, которые могли бы помочь Украине защитить города, инфраструктуру и гражданских от ракетных ударов и бомбардировщиков, а также завоевать господство в воздухе над линией фронта и обеспечить безопасность сухопутных войск.

Следующим шагом, добавил один из "призраков Киева", должно стать использование современных самолетов для контрнаступления.

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В прошлом месяца "Джус" с другим летчиком-истребителем "Moonfish" при помощи конгрессмена от Иллинойса Адама Кинзингера (ветеран ВВС США) посетили Вашингтон в попытке повлиять на администрацию Джо Байдена в части предоставления ВСУ самолетов.

"Они [cенаторы] услышали наши насущные потребности, пообещали помочь и теперь держат свое слово", – сказал "Джус". Он особо отметил сенатора Салливана и выразил надежду, что Пентагон поможет найти решение.

У Байдена пока не поддержали отправку военных самолетов в Украину – переживают, что это "может привести к эскалации" и оказаться сложным по части логистики для надлежащего обслуживания самолетов.

"Джус" сказал, что ВС ВСУ готовы работать в координации с союзниками, чтобы подготовить взлетно-посадочные полосы, расширить тренировки и материально-техническую базу, организовав доставку запчастей и боеприпасов. "Нам это нужно было еще "на вчера", – отметил он.

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Евгений Пилипенко
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