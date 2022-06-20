UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Показуха" для чинов и заскорузлость. В Британии назвали причины проблем ВВС РФ в Украине

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 10:02
Уничтоженный самолет российских оккупантов (Иллюстративное фото - ВС ВСУ)

Среди причин того, что боевая авиация России не может добиться полного доминирования в воздухе на войне против Украины, действует "в рискованном стиле" и редко проникала глубоко в тыл украинских войск, – в "показухе" для руководства при подготовке летчиков. Об этом пишет разведка Минобороны Великобритании.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Там указали, что некоторые основные причины затруднений ВКС РФ "перекликаются с проблемами их сухопутных войск".

"Долгие годы большая часть боевой подготовки в России, скорее всего, проводилась по [жесткому] сценарию и предназначалась для того, чтобы произвести впечатление на высокие чины, а не для развития активной инициативы среди летных экипажей", – пояснили британцы.

Аналитики МО Великобритании пишут, что российские ВВС "показали себя хуже", чем предполагалось до тотальной войны, начавшейся 24 февраля. Неспособность оккупантов проецировать воздушную мощь, "вероятно, является одним из наиболее важных факторов очень ограниченного успеха российской кампании".

Читайте также: Буданов призвал США дать Украине самолеты: Без этого сложно будет наступать

В Лондоне отметили, что даже с наличием "впечатляющего списка относительно современных и боеспособных" боевых самолетов, в авиации РФ также "почти наверняка" не смогли развить институциональную культуру и набор навыков для того, чтобы личный состав соответствовал стремлению России провести современную воздушную кампанию в западном стиле.

Это, в свою очередь, привело к большей, чем планировалось, нагрузке на сухопутные войска, "которые истощаются", и на современные крылатые ракеты, запасы которых, "вероятно, заканчиваются".

Читайте также: "Может, немедленно перейти на F-35?" Резников ждет сигнала от Альянса насчет авиации ВСУ

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война разведка ввс авиация британская разведка вкс рф
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 