"Показуха" для чинов и заскорузлость. В Британии назвали причины проблем ВВС РФ в Украине

Среди причин того, что боевая авиация России не может добиться полного доминирования в воздухе на войне против Украины, действует "в рискованном стиле" и редко проникала глубоко в тыл украинских войск, – в "показухе" для руководства при подготовке летчиков. Об этом пишет разведка Минобороны Великобритании.

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Там указали, что некоторые основные причины затруднений ВКС РФ "перекликаются с проблемами их сухопутных войск".

"Долгие годы большая часть боевой подготовки в России, скорее всего, проводилась по [жесткому] сценарию и предназначалась для того, чтобы произвести впечатление на высокие чины, а не для развития активной инициативы среди летных экипажей", – пояснили британцы.

Аналитики МО Великобритании пишут, что российские ВВС "показали себя хуже", чем предполагалось до тотальной войны, начавшейся 24 февраля. Неспособность оккупантов проецировать воздушную мощь, "вероятно, является одним из наиболее важных факторов очень ограниченного успеха российской кампании".

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В Лондоне отметили, что даже с наличием "впечатляющего списка относительно современных и боеспособных" боевых самолетов, в авиации РФ также "почти наверняка" не смогли развить институциональную культуру и набор навыков для того, чтобы личный состав соответствовал стремлению России провести современную воздушную кампанию в западном стиле.

Это, в свою очередь, привело к большей, чем планировалось, нагрузке на сухопутные войска, "которые истощаются", и на современные крылатые ракеты, запасы которых, "вероятно, заканчиваются".

4 июня британская разведка писала, что авиация РФ "существенно не повлияла" на войну и переключилась на Донбасс.

14 июня Воздушные силы сообщили, что авиация РФ уже два месяца не летает на неоккупированную территорию.

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Евгений Пилипенко

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