Авиация РФ существенно не повлияла на войну и переключилась на Донбасс – разведка Британии

Авиация российской армии переключилась на Донбасс для поддержки наступления, так как не смогла существенно повлиять на ход войны с Украиной. Об этом сообщает британская разведка.

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Российские воздушные силы проявляют наибольшую активность на Донбассе, где сегодня идут наиболее активные бои, там самолеты противника наносят удары управляемыми и неуправляемыми боеприпасами.

Разведчики отмечают, что Россия не смогла подавить или уничтожить украинскую систему ПВО в первые дни полномасштабного вторжения, поэтому смогла оказывать только тактическую поддержку с воздуха своим войскам.

Активность российской авиации в последнее время ограничилась нанесением глубоких ударов крылатыми ракетами для нарушения движения украинских подкреплений и припасов, однако эти удары не оказали существенного влияния на войну, а лишь истощили запасы высокоточных ракет.

После этого РФ переключила свою авиацию на Донбасс, где использует ее для поддержки ползучего наступления, сочетая авиаудары и массированные артиллерийские обстрелы, чтобы применить свою подавляющую огневую мощь.

Комбинированное применение воздушных и артиллерийских ударов стало ключевым фактором недавних тактических успехов России в регионе.

Вчера ОК "Юг" сообщило, что украинская ПВО сбила четыре ракеты, запущенные российскими оккупантами с подводной лодки в Черном море.

Утром, 4 июня, стратегическая авиация РФ нанесла удар по Одесской области, использовалась крылатая ракета Х-59. Были повреждены территория сельскохозяйственного предприятия и складские помещения.

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Дмитрий Гриниченко

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