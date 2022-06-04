UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Авиация РФ существенно не повлияла на войну и переключилась на Донбасс – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2022, 10:54
Авиация РФ существенно не повлияла на войну и переключилась на Донбасс – разведка Британии - Фото
Российские истребители Су-35 (Фото: EPA)

Авиация российской армии переключилась на Донбасс для поддержки наступления, так как не смогла существенно повлиять на ход войны с Украиной. Об этом сообщает британская разведка. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Российские воздушные силы проявляют наибольшую активность на Донбассе, где сегодня идут наиболее активные бои, там самолеты противника наносят удары управляемыми и неуправляемыми боеприпасами. 

Разведчики отмечают, что Россия не смогла подавить или уничтожить украинскую систему ПВО в первые дни полномасштабного вторжения, поэтому смогла оказывать только тактическую поддержку с воздуха своим войскам.

Активность российской авиации в последнее время ограничилась нанесением глубоких ударов крылатыми ракетами для нарушения движения украинских подкреплений и припасов, однако эти удары не оказали существенного влияния на войну, а лишь истощили запасы высокоточных ракет. 

После этого РФ переключила свою авиацию на Донбасс, где использует ее для поддержки ползучего наступления, сочетая авиаудары и массированные артиллерийские обстрелы, чтобы применить свою подавляющую огневую мощь.

Комбинированное применение воздушных и артиллерийских ударов стало ключевым фактором недавних тактических успехов России в регионе.

Читайте также: Юг. Украинская авиация нанесла удары по трем местам скопления российских военных

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Донбасс пво авиация британская разведка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 