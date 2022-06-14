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ВС ВСУ: Авиация РФ два месяца не летает на неоккупированную территорию. С ракетами сложнее

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2022, 20:30
ВС ВСУ: Авиация РФ два месяца не летает на неоккупированную территорию. С ракетами сложнее - Фото
Юрий Игнат (Скриншот из видеозаписи)

Авиация российских оккупантов уже два месяца не залетает на территорию, контролируемую ВСУ. Однако ракеты, запускаемые РФ по Украине, не всегда удается сбить, так как украинская система противовоздушной обороны предназначена для борьбы с вражеской авиацией и не всегда эффективна против ракет. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в ходе брифинга 14 июня.

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"Противник уже около двух месяцев не залетает на территорию, контролируемую нашими Вооруженными силами. Это большой показатель. На временно оккупированную территорию противник, конечно, залетает, применяет там вертолеты, ударную авиацию", – рассказал Игнат.

По его словам, на сегодняшний день оккупанты применяют свою авиацию дистанционно – с территории Беларуси, из акватории Черного моря и с территории РФ. Прежде всего это стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, которые запускают по территории Украины высокотехнологичные ракеты, стоимость которых достигает миллионов долларов.

При этом, отметил Игнат, в последнее время РФ экономит эти дорогостоящие ракеты и все чаще применяет советские типы крылатых ракет – авиаракеты Х-59 и ракеты Х-22. Последнюю Игнат назвал одной из самых разрушительных, так как масса ее боевой части составляет 900 кг. Недостаток такой ракеты – она часто не попадает в цель.

Что же касается высокотехнологичных ракет, спроектированных после 2010 года, по словам Игната, эти ракеты являются малозаметными, могут лететь на сверхнизкой высоте (от 50 метров), могут исчезать с радаров, потому не все средства ППО могут их уничтожить.

"У нас средства противовоздушной обороны на вооружении, а не средства противоракетной обороны. Основные задания наших зенитно-ракетных комплексов Бук М1, С-300 – летальные аппараты врага, то есть самолеты, вертолеты разных типов. Но, не смотря ни на что, мы сбиваем и крылатые ракеты. Да, к сожалению не все. Да, к сожалению, [не во все] ракеты удается попадать, потому что это невероятно сложная цель", – сказал спикер Воздушных сил ВСУ.

  • Сегодня Россия нанесла ракетные удары по западным областям Украины. ПВО работала в Тернопольской, Львовской и Хмельницкой областях.

Читайте также: Разведка: РФ выпустила с апреля по Украине десятки Х-22, у них нехватка высокоточных ракет

Оксана Житнюк
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пво ракета авиация Юрий Игнат
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