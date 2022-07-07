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Уоллес: Нет риска резкого изменения политики Британии по поддержке Украины

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 22:25
Уоллес: Нет риска резкого изменения политики Британии по поддержке Украины - Фото
Бен Уоллес (фото - ЕРА)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что, по его мнению, нет риска резкого изменения политики по поддержке Украины, потому что он "стремился на протяжении всего этого процесса к достижению межпартийного консенсуса" в отношении военной помощи. Об этом сообщает Guardian.

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Уоллес не стал исключать возможность того, что он будет баллотироваться на пост премьер-министра вместо Бориса Джонсона.

Утром, прежде чем Джонсон подтвердил, что уходит в отставку, Уоллес сказал журналистам: "Давайте посмотрим, что скажет премьер-министр", когда его спросили, будет ли он претендовать на высшую должность.

Глава Минобороны сказал, что, по его мнению, нет риска резкого изменения политики по поддержке Украины, потому что он "стремился на протяжении всего этого процесса к достижению межпартийного консенсуса" в отношении военной помощи.

Уоллес отметил, что, хотя Джонсону "будет невероятно печально" покидать пост премьер-министра, "вся политическая система поддерживает то, что мы делаем в Украине".

"Я не ожидаю, что это вообще закончится", — сказал Уоллес.

  • 7 июля после серии связанных с ним скандалов Джонсон объявил, что уходит с поста лидера Консервативной партии и подает в отставку с должности главы правительства. Он будет руководить Кабмином до избрания преемника.
  • Уоллеса называют главным претендентом на должность премьера. 
Вадим Ребрина
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Великобритания Борис Джонсон Бен Уоллес
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