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Кто заменит Джонсона после отставки. Самый популярный кандидат – Уоллес: опрос

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 13:46
Кто заменит Джонсона после отставки. Самый популярный кандидат – Уоллес: опрос - Фото
Фото: EPA

Новым лидером Консервативной партии и следующим премьер-министром Великобритании может стать министр обороны Бен Уоллес, свидетельствует опрос YouGov.

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Социологи в среду и четверг спросили у 716 членов Консервативной партии, кто должен заменить Джонсона в случае его отставки. 13% из них выбрали Уоллеса, 12% – министра торговли Пенни Мордонт, 10% – министра финансов Риши Сунака, 8% – министра иностранных дел Лиз Трасс.

Джереми Хант, который в 2019 году был главным соперником Джонсона, сейчас только восьмой с 5%.

Кто заменит Джонсона после отставки. Самый популярный кандидат – Уоллес: опрос

YouGov указывает, что лидерство Уоллеса в опросе только с первого взгляда выглядит неуверенным.

Моделирование финального тура выборов свидетельствует, что в формате "один на один" Уоллес побеждает любого конкурента, в том числе Сунака (51% против 30%), Трасс (48% против 26%), Мордонт (48% против 29%), Ханта (58% против 22%).

Кто заменит Джонсона после отставки. Самый популярный кандидат – Уоллес: опрос

Министр иностранных дел Трасс точно победила бы Ханта, но преимущество над Сунаком и Мордонтом не так велико. Сунак и Мордонт имеют примерно одинаковую поддержку, в то время как Хант проиграл бы любому кандидату.

Кто заменит Джонсона после отставки. Самый популярный кандидат – Уоллес: опрос
  • В июне Джонсону хотели вынести вотум недоверия: основанием для голосования стал доклад о вечеринках на Даунинг-стрит во время локдауна в 2020-2021 годах. Тогда ему удалось сберечь должность. После голосования по закону у него есть год до следующего голосования.
  • 5 июля британские министры начали уходить в отставку, к началу 7 июля ушли более 35 членов правительства.
  • Утром 7 июля в BBC сообщили, что Джонсон уйдет с поста лидера консерваторов, но якобы будет премьером до осени.
  • Нового лидера Консервативной партии выберут общепартийным голосованием из двух кандидатов, которых должны определить депутаты-консерваторы. Он и станет новым премьером.
Андрей Водяный
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Консервативная партия Великобритания Бен Уоллес
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