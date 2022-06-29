Министр обороны Британии: У Путина – синдром маленького мужчины

Российский диктатор Владимир Путин страдает "синдромом маленького мужчины" и унизил РФ в глазах всего мира. Об этом в интервью LBC заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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"Я определенно думаю, что взгляд Путина на себя и мир – это синдром маленького мужчины, взгляд мачо. Вы редко можете услышать фразу "синдром маленькой женщины". Вы всегда слышите "синдром маленького мужчины", и у него этого в избытке", – считает Уоллес.

Британский министр "сказал бы, что украинцы выигрывают", ведь россияне платят большую цену на войне. По его словам, РФ потерпела неудачу в достижении основных целей и теперь с огромными потерями преодолевает несколько сотен метров за несколько дней лишь в небольшой части на востоке Украины.

Уоллес считает, что если бы он вел подобную операцию, то его бы уволили, а британское правительство свергли бы тысячи разгневанных друзей и родственников погибших солдат.

Британский министр добавил, что Путин "унизил Россию в глазах всего мира".

На саммите G7 премьер Британии Борис Джонсон с лидерами высмеял "крутой" образ Путина и его езду с голым торсом на лошади.

28 июня Джонсон заявил, что Путин – пример токсичной маскулинности, а женщина бы не начала эту мачо-войну.

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Марк Сировой

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