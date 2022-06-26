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"Мы устроим верховую езду с голым торсом". Лидеры G7 высмеяли "крутой" образ Путина

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2022, 16:31
Саммит лидеров G7 (Фото: EPA)

Лидеры G7 на саммите в Германии высмеяли "крутой" образ российского диктатора Владимира Путина, который любил фотографироваться с голым торсом. Слова лидеров цитирует газета The Guardian со ссылкой на AFP.

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На открытии саммита премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заждался вопросом: "Куртки надеты? Куртки сняты? Мы снимем наши пальто?". 

В ответ премьер-министр Канады Джастин Трюдо предложил "подождать" официальное фото, прежде чем раздеваться, на что Джонсон ответил, что "мы должны показать, что мы круче Путина". 

Трюдо поддержал Джонсона и заявил, что они "устроят демонстрацию верховой езды с голым торсом", имея в виду известную фотографию Путина в 2009 году, на которой он едет верхом на лошади без рубашки. 

Читайте также: Зеленский и Минск. Французы опубликовали детали разговора Макрона и Путина 20 февраля 

Дмитрий Гриниченко
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владимир путин большая семерка Борис Джонсон Джастин Трюдо
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