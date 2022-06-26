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Зеленский и Минск. Французы опубликовали детали разговора Макрона и Путина 20 февраля

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2022, 13:26
Зеленский и Минск. Французы опубликовали детали разговора Макрона и Путина 20 февраля - Фото
Эмманюэль Макрон и Владимир Путин (Фото: EPA)

Во Франции опубликовали содержание телефонного разговора президента Франции Эмманюэля Макрона и российского диктатора Владимира Путина, который состоялся 20 февраля, накануне полномасштабного вторжения России в Украину. Детали разговора транслировались в документальном фильме "Президент, Европа и война" на канале France 2, передает газета Le Parisien

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В фильме сообщается, что разговор продолжался девять минут и был "последней попыткой посредничества" со стороны Макрона, который якобы пытался предотвратить войну после визитов в Киев и Москву. 

Макрон просил у Путина "понимания ситуации", чтобы он "раскрыл ему свои намерения". В ответ российский диктатор заявил, что президент Владимир Зеленский "лжет и ничего не делает", имея в виду Минские соглашения. 

Путин также требовал от Макрона "учесть предложения" террористов ЛДНР, на что французский президент ответил резким отказом, заявив, что "ему плевать на мнение сепаратистов, в соглашении оно не предусмотрено". Одновременно Макрон предложил себя в роли посредника и говорит, что "потребует от Зеленского немедленной встречи сторон".

В конце разговора Макрон предлагает Путину организовать встречу с президентом США Джо Байденом в Женеве, чтобы добиться деэскалации, однако Путин был "не в восторге от идеи назначения даты" и заявил, что "встречу нужно приготовить вверх по течению". В итоге Елисейский дворец объявит о предстоящем саммите Байдена и Путина, который в конечном итоге не состоится, а через четыре дня начнется полномасштабное вторжения России в Украину. 

Читайте также: Шольц: Я и Макрон продолжим говорить с Путиным, это абсолютно необходимо 

Дмитрий Гриниченко
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война владимир путин дипломатия эмманюэль макрон
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