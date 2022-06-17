Макрон: Если вы "сокрушите Россию", то никогда не договоритесь о мире в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что "сокрушение России" приведет к тому, что в Украине никогда не будет мира путем переговоров. Об этом он заявил в интервью французскому каналу BFMTV, передает CNN.

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По его словам, в Украине никогда не будет мира, если конечной целью войны будет "сокрушение России".

"Я слышал, что некоторые говорят: цель этой войны — сокрушить Россию. Я считаю это ошибочным. Если вы сделаете это, вы никогда не добьетесь мира путем переговоров", — сказал Макрон.

Французский лидер также сказал, что "сокрушение России" также якобы не является целью президента Владимира Зеленского.

"Зеленский защищает свою землю. И мы хотим помочь ему в этом. Комментаторы или определенные лидеры не должны выходить за рамки того, что намерены делать украинцы. Поэтому роль Франции состояла в том, чтобы поставить предел этому вопросу. Иногда мы выигрывали войну и проигрывали мир", — заявил он.

Одновременно Макрон отметил, что его комментарии о нежелании "унижать Россию" не мешали отношениям с Зеленским, и подчеркнул, что "делает все, чтобы Украина выиграла в эту войну".

"Роль Франции состоит в том, чтобы установить возможные контакты для обсуждения с Россией. В настоящее время с российской или украинской стороны нет возможности для реальных дискуссий после раскрытия военных преступлений в Буче", — сказал президент Франции.

Резюмируя, Макрон заявил, что Франция никогда не вела переговоров от имени Украины.

16 июня Макрон впервые приехал в Украину в качестве президента Франции, хотя визит планировался еще с конца 2019 года. Тогда его сорвало начало пандемии коронавируса.

На пресс-конференции в Киеве Макрон среди прочего рассказал о своем разочаровании разговорами с Путиным.

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Дмитрий Гриниченко

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