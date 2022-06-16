UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Макрон заявил о разочаровании разговорами с Путиным после "увиденного в Буче"

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2022, 22:39
Макрон заявил о разочаровании разговорами с Путиным после
Эмманюэль Макрон (Фото - EPA)
дополнено

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о разочаровании по поводу своих звонков российскому диктатору Владимиру Путину после того, что увидел "в Буче", однако считает, что президенту Владимиру Зеленскому все равно нужно будет договариваться с диктатором. Об этом Макрон сказал, общаясь с журналистами в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Конечно, учитывая то количество часов, которые я провел на телефоне, честно вам скажу, и со всем прозрением, которое я теперь получил, особенно посетив Бучу и другие места, я теперь не могу быть не то, что не разочарованным, это даже недостаточно сильное слово, когда видишь то варварство, к чему все это привело. Но, несмотря на это, я считаю, что это нужно будет делать, потому что рано или поздно Зеленскому необходимо будет разговаривать с Путиным, договариваться", – сказал Макрон.

По словам президента Франции, он разговаривал с Путиным по собственной инициативе и иногда по просьбе Зеленского, когда тот хотел донести до диктатора определенные месседжи.

ДОПОЛНЕНО В 23:22. Макрон не был в Буче. Их с Шольцем возили в Ирпень.

  • 4 июня Макрон признался, что потерял счет разговорам с Путиным. В общей сложности на переговоры с российским диктатором он потратил "сотню часов", сказал президент Франции.
  • Эти разговоры критиковали руководители Польши и стран Балтии.
  • Сегодня в Киеве Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос о возможных предложениях с их стороны Украине уступить свои территории России ради мира, ответили, что только Украина будет определять условия и формат будущих возможных переговоров с РФ.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
эмманюэль макрон владимир путин Владимир Зеленский
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 