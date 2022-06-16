Макрон заявил о разочаровании разговорами с Путиным после "увиденного в Буче"

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о разочаровании по поводу своих звонков российскому диктатору Владимиру Путину после того, что увидел "в Буче", однако считает, что президенту Владимиру Зеленскому все равно нужно будет договариваться с диктатором. Об этом Макрон сказал, общаясь с журналистами в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

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"Конечно, учитывая то количество часов, которые я провел на телефоне, честно вам скажу, и со всем прозрением, которое я теперь получил, особенно посетив Бучу и другие места, я теперь не могу быть не то, что не разочарованным, это даже недостаточно сильное слово, когда видишь то варварство, к чему все это привело. Но, несмотря на это, я считаю, что это нужно будет делать, потому что рано или поздно Зеленскому необходимо будет разговаривать с Путиным, договариваться", – сказал Макрон.

По словам президента Франции, он разговаривал с Путиным по собственной инициативе и иногда по просьбе Зеленского, когда тот хотел донести до диктатора определенные месседжи.

ДОПОЛНЕНО В 23:22. Макрон не был в Буче. Их с Шольцем возили в Ирпень.

4 июня Макрон признался, что потерял счет разговорам с Путиным. В общей сложности на переговоры с российским диктатором он потратил "сотню часов", сказал президент Франции.

Эти разговоры критиковали руководители Польши и стран Балтии.

Сегодня в Киеве Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос о возможных предложениях с их стороны Украине уступить свои территории России ради мира, ответили, что только Украина будет определять условия и формат будущих возможных переговоров с РФ.

Вадим Ребрина

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