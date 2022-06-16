Макрон: Никаких уступок от Украины мы никогда не требовали и не будем

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос о возможных предложениях с их стороны Украине уступить свои территории России ради мира, ответили, что только Украина будет определять условия и формат будущих возможных переговоров с РФ. Об этом они сказали на пресс-конференции в Киеве.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Макрон заявил о безусловной европейской поддержке Украины.

По его словам, обо всех его и Шольца разговорах с российским диктатором Путиным украинская сторона была проинформирована. Единственной целью этих разговоров, отметил Макрон, было прекращение войны.

"Мы считаем, что в один прекрасный момент этот конфликт должен прекратиться. И в этот момент должны быть переговоры, но условия этих переговоров и их формат будет определять Украина. Ни Германия, ни Франция никогда не будут выступать переговорщиками за спиной Украины, и никогда не будут требовать от Украины каких-то уступок. Этого никогда не было и не будет", – сказал Макрон.

По его словам, они с Шольцем приехали в Киев, чтобы "выступить в качестве требовательных посредников для того, чтобы внести больше ясности, но ни в коем случае не требовать каких-то уступок".

Читайте также: Макрон: Ошибка Путина – не повод унижать всю Россию, ей нужен шанс вернуться в цивилизацию

Шольц заявил, что "только Украина, ее президент и парламент могут решить, что для них важно". "Мы можем только договариваться о мире в их понимании", – сказал канцлер.

Он отметил, что Россия должна понять, что "она не имеет права добиваться того, чего хочет, и не могут быть выполнены российские требования к Украине".

Президент Владимир Зеленский сказал, что они обсудили скандальное заявление Макрона о Путине.

"Мы обсудили этот вопрос, мы его прошли", – сказал Зеленский, добавив, что у него "открытые отношения" с президентом Франции.

Читайте также: Не только Макрон предлагал Украине уступить России территорию – Подоляк

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.