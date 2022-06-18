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Шольц: Я и Макрон продолжим говорить с Путиным, это абсолютно необходимо

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2022, 01:12
Шольц: Я и Макрон продолжим говорить с Путиным, это абсолютно необходимо - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что необходимо продолжать напрямую говорить с диктатором России Владимиром Путиным на фоне усилий по прекращению войны в Украине. Об этом Шольц заявил в интервью dpa, передает AP.

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"Абсолютно необходимо говорить с Путиным, и я буду продолжать это делать – как и президент Франции", – сказал Шольц через день после того, как он, президент Франции Эмманюэль Макрон и лидеры Италии и Румынии провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Необходимо, чтобы некоторые страны и некоторые лидеры говорили с ним – и необходимо, чтобы это понимали", – сказал Шольц.

"Когда я разговариваю с Путиным, я говорю, например, то же самое, что говорил вам, – добавил он, отвечая журналисту. – Пожалуйста, поймите, что не будет никакого мира "под диктовку", и если вы действительно верите, что отберете какую-то землю, надеясь, что времена изменятся и все снова станет нормальным, то это ошибка".

Шольц сказал, что его послание состоит в том, что Путин должен вывести свои войска и найти соглашение с Украиной, которое приемлемо и правильно для народа Украины.

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Наталия Медведева
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