Прикрутили КАБ к дрону. Офицер ВСУ поделился подробностями уникального беспилотного штурма

Командир взвода логистически-эвакуационных беспилотных наземных комплексов 100 ОМБр Сергей Чуриков (Фото: 100 ОМБр)

Украинские военнослужащие научились выполнять штурмовые миссии с привлечением наземных дронов. Детали одной из таких операций LIGA.net раскрыл командир взвода логистически-эвакуационных беспилотных наземных комплексов 100 ОМБр Сергей Чуриков.

По его словам, одна из таких первых попыток в его подразделении состоялась, когда с помощью наземного роботизированного комплекса украинским защитникам удалось взорвать укрытие, в котором скрывался враг.

"Взорвали КАБом. Особая пикантность ситуации – КАБ был российский, добрые люди нашли его и помогли нам с добротой вернуть россиянам", – сказал Чуриков.

По его словам, эту операцию они реализовали совместно с военнослужащими из 28 ОМБр во время работы в их зоне ответственности. "Они осуществляли разведку и предоставляли нам данные. КАБ обнаружили другие специалисты – их много не разрывается на поле боя. Ребята из 28 за ним приехали, забрали – это тоже задача не для слабых духом – и передали нам. Это случайность такая. Но приятно, что оно пошло на доброе дело", – сказал командир взвода.

Он рассказал, что военнослужащие прикрутили КАБ к НРК – грузоподъемность машины позволяла – и, учитывая оперативную ситуацию, поехали к укрытию россиян.

"Основными здесь были военная удача и мастерство пилота. Он проложил маршрут. Задачу спланировали таким образом, чтобы дрон доехал ночью, спрятался. Когда начало светать и пилот уже плюс-минус видел обстановку, он сделал последний бросок, подъехал и, соответственно, взорвал укрытие", – отметил Чуриков.