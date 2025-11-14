С 1 декабря заработают электронные баллы за эвакуацию наземными дронами – Зеленский
С 1 декабря должна заработать система электронных баллов бонусной системы "Армия дронов. Бонус" за эвакуацию раненых наземными дронами. Об этом 14 ноября сообщил президент Владимир Зеленский.
Он отметил, что уже есть расширенный функционал для военных, так называемые "э-баллы" будут начислять за эвакуацию раненых наземными роботизированными комплексами НРК, а также за другое их применение боевыми подразделениями.
"Решение подготовлено. Полностью обеспечиваем и прямое финансирование бригадам на их потребности – на дроны, на закупку комплектующих", – сказал президент.
Справка. Как работает система электронных "э-баллов". Военные загружают видеодоказательства поражения вражеских целей в систему "Дельта". В зависимости от типа цели начисляется разное количество баллов (например, за поражение танка – 20 баллов, за уничтожение – 40; за ликвидацию пехоты – шесть баллов).
Заработанные баллы можно обменивать на дроны, средства радиоэлектронной борьбы и другое снаряжение украинских производителей через маркетплейс Brave1 Market. Поставки техники обеспечивают сами производители, а срок от заказа до получения составляет в среднем 10 дней.
- В сентябре баллы за логистику НРК добавили в программу "Армия дронов.Бонус", новая модель которой стартовала накануне – в августе.
- Также в "маркетплейс дронов" DOT-Chain Defence добавили средства РЭБ.
- 23 октября стало известно, что Третья штурмовая бригада первой обменяла еБаллы на дроны через Brave1 Market.
- С начала ноября боевые медики провели две успешные эвакуации раненых с помощью НРК: вывезли раненого, который пробыл в оккупации 33 дня и эвакуировали двух раненых с позиций под ударами русских.
