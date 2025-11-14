З 1 грудня запрацюють електронні бали за евакуацію наземними дронами – Зеленський
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
З 1 грудня має запрацювати система електронних балів бонусної системи "Армія дронів. Бонус" за евакуацію поранених наземними дронами. Про це 14 листопада повідомив президент Володимир Зеленський.
Він зазначив, що вже є розширений функціонал для військових, так звані "е-бали" будуть нараховувати за евакуацію поранених наземними роботизованими комплексами НРК, а також за інше їх застосування бойовими підрозділами.
"Рішення підготовлене. Повністю забезпечуємо і пряме фінансування бригадам на їхні потреби – на дрони, на закупівлю комплектуючих", – сказав президент.
Довідка. Як працює система електронних "е-балів". Військові завантажують відеодокази ураження ворожих цілей у систему "Дельта". Залежно від типу цілі нараховується різна кількість балів (наприклад, за ураження танка – 20 балів, за знищення – 40; за ліквідацію піхоти – шість балів).
Зароблені бали можна обміняти на дрони, засоби радіоелектронної боротьби та інше спорядження українських виробників через маркетплейс Brave1 Market. Постачання техніки забезпечують самі виробники, а термін від замовлення до отримання становить у середньому 10 днів.
- У вересня бали за логістику НРК додали до програми "Армія дронів.Бонус", нова модель якої стартувала напередодні – у серпні.
- Також у "маркетплейс дронів" DOT-Chain Defence додали засоби РЕБ.
- 23 жовтня стало відомо, що Третя штурмова бригада першою обміняла еБали на дрони через Brave1 Market.
- Від початку листопада бойові медики провели дві успішні евакуації поранених за допомогою НРК: вивезли пораненого, який пробув в окупації 33 дні, та евакуювали двох поранених з позицій під ударами росіян.
