З 1 грудня запрацюють електронні бали за евакуацію наземними дронами – Зеленський

Один із видів НРК (Фото: 20 полк безпілотних систем К-2)

З 1 грудня має запрацювати система електронних балів бонусної системи "Армія дронів. Бонус" за евакуацію поранених наземними дронами. Про це 14 листопада повідомив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що вже є розширений функціонал для військових, так звані "е-бали" будуть нараховувати за евакуацію поранених наземними роботизованими комплексами НРК, а також за інше їх застосування бойовими підрозділами.

"Рішення підготовлене. Повністю забезпечуємо і пряме фінансування бригадам на їхні потреби – на дрони, на закупівлю комплектуючих", – сказав президент.

Довідка. Як працює система електронних "е-балів". Військові завантажують відеодокази ураження ворожих цілей у систему "Дельта". Залежно від типу цілі нараховується різна кількість балів (наприклад, за ураження танка – 20 балів, за знищення – 40; за ліквідацію піхоти – шість балів).



Зароблені бали можна обміняти на дрони, засоби радіоелектронної боротьби та інше спорядження українських виробників через маркетплейс Brave1 Market. Постачання техніки забезпечують самі виробники, а термін від замовлення до отримання становить у середньому 10 днів.