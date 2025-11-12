Медики за допомогою наземного дрона вивезли двох поранених з позицій під ударами ворога – відео

Росіяни атакували НРК дроном під час евакуації, але поранений уцілів

Кадри операції (скриншот відео медиків)

Військові медики провели операцію СКІТЛС – евакуювали з позиції двох важкопоранених бійців за допомогою наземних роботизованих комплексів. Деталі операції показав Перший окремий медичний батальйон.

Бійців евакуювали по черзі з перервою у півтори-дві години. Загальна довжина маршруту склала 84 км (21 км в один кінець), а місія тривала шість годин та 50 хвилин.

НРК рухався із середньою швидкістю 14 км/год та максимально розвивав до 40 км/год.

Ворог уразив FPV-дроном роботизований комплекс під час завантаження другого пораненого. Але військовий не постраждав завдяки броньованій капсулі, а НРК продовжив рух.

"Бійці почергово були евакуйовані, їм було надано необхідну медичну допомогу. Наразі вони продовжують лікування на наступному етапі – їх життю нічого не загрожує", – зазначили в батальйоні.